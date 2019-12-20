На Украине заявили, что в России русских земель не больше, чем Московская область

На Украине заявили, что в России исконно русских земель не больше, чем территория Московской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 декабря, в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил: «В ходе создания Советского Союза были переданы исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения. Все Причерноморье, западные земли российские были переданы на Украину со странной формулировкой – «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине».

По словам главы государства, теперь России приходится разбираться с наследием « государственного строительства Владимира Ильича Ленина».

В ответ в Киеве отказались считать русскими землями не только те, что когда-то по разным причинам были переданы были Украине, но и большую часть территории России.

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», – цитирует бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова УНИАН.

Напомним, в Киеве неоднократно заявляли о претензиях на российскую территорию, называя исконно украинскими земли Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, ссылаясь на то, что в этих территориях «есть украинская ментальность».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.12.19

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