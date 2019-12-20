18+ Роскачество определило лучшие российские игристые вина

Крымские вина среднего ценового сегмента уступили пальму первенства кубанским. Рейтинг игристых вин российского производства представило Роскачество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вина для исследования приобретались в точках организованной розничной торговли. Преимущественно – в крупных торговых сетях и специализированных магазинах.

Акцент был сделан на винах, которые производятся наибольшим тиражом и доступные по цене – не более 1000 рублей на полке магазина

В исследовании приняли участие игристые вина, произведенные в Крыму и Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области. Эксперты оценивали и внешний вид – цвет и игру, а также чистоту и качество аромата, интенсивность вкуса вина, гармоничность.

В рейтинг вошло 131 вино от производителей, по которым подтверждено российское происхождение винограда. Эти вина получили оценку в баллах ≥ 78 из 100 возможных.

Среди них – экстра-брют, брют, сухие, полусухие и полусладкие вина. Также представлены все типы игристых вин по цвету – белые, розовые, красные.

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей. Качественные вина по такой цене выпускаются по технологии вторичного брожения в больших емкостях (метод Шарма) производителями, обладающими площадью виноградников более тысячи гектаров.

Важно отметить, что игристые вина, произведенные методом Шарма, лучше всего пьются молодыми и не подходят для длительной бутылочной выдержки. Их предназначение – быть откупоренными в течение одного года – двух лет с момента розлива в бутылку.

Вина высокого качества, изготовленные классическим методом (с вторичным брожением и выдержкой в бутылке), в недорогой ценовой группе найти сложнее.

«В недорогих игристых винах больше всего хочется увидеть чистоту и свежесть. А в некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки; аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками «усталости». Эти моменты наши эксперты, хорошо знакомые с органолептикой выдержанных в бутылке вин высокого качества, отмечали как негативные и снижали оценки», – отметил президент Союза сомелье и экспертов России, председатель дегустационной комиссии Артур Саркисян.

Недорогие вина, выдержанные классическим методом (от 9 до 12 месяцев выдержки в бутылке) и превосходящие повышенный стандарт Роскачества, встречаются достаточно редко. В любом случае вина, изготовленные классическим методом, будут стоить в диапазоне 800-1000 рублей.

Первое место в рейтинге российских игристых вин заняло кубанское «МЫСХАКО» (полусухое розовое) – эксперты поставили ему 83,7 балла из 100, высоко оценив прозрачность и качество цвета.

На втором месте оказалось Дербентское (брют белое) – 83 балла, особо отмечена игра пузырьков.

Крымское ZB (полусладкое белое жемчужное) расположилось на третьей строчке, слегка не дотянову до 83 баллов.

Кроме того, в первую десятку так же вошли ZB (полусладкое розовое) – 7 место и INKERMAN (брют) – 8 место.

Остальные места в десятке заняты кубанскими винами.

В рейтинге отмечены вина и других известных крымских брендов: «Балаклава» – высшее достижение 12-е место, Валерий Захарьин – с 13-го, «Золотая Балка» – с 15-го, «Новый Свет» – с 16-го места, игристые вина «Массандры» появляются в 80-го места.

Ни у одного из вошедших в рейтинг образцов недостатков не выявлено.

Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью. Также информируем, что данный материал не рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет.

Справка «Нового Дня»

На что нужно обращать внимание, читая этикетку игристого вина? В первую очередь на само наименование напитка.

Если на лицевой части этикетки нет надписи «игристое вино» или «российское шампанское», переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть «винный напиток газированный», в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное – вода и ароматизаторы. Внешнее сходство с игристым вином (форма бутылки, фольга, специальная пробка с проволочкой – мюзле) часто вводит покупателей в заблуждение, а невысокая цена побуждает к покупке.

Если к названию «игристое вино» или «жемчужное вино» добавлены слова «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)», значит, вино изготовлено из винограда конкретного региона в границах Российской Федерации.

Симферополь, Лиана Макоба

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