«Peace enforcement operation» – Киев нашёл замену Минским соглашениям

Альтернативой минским договорённостям должен стать ввод миротворческих сил в Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

При этом, по его словам, поскольку о прекращении огня на линии разграничения договориться никак не удаётся, то ввод миротворческого контингента должен распространиться на всю территорию ЛДНР и носить название «операция по принуждению к миру».

«Альтернатива минскому формату есть, и мы уже говорили о возможности использования введения миротворческих сил на Донбасс.

Но, давайте говорить честно – миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир. Кто принесет мир?

Или тогда мы говорим о другой формулировке о том, что надо ввести не «peace keeping operation» (операция по поддержанию мира – прим. «НД»), а то, что это должна быть операция по внедрению мира – «peace enforcement operation» (другой перевод «enforcement» – «принуждение» – прим. «НД»).

Это означало бы, что в полномочиях этой миссии следовало бы (иметь в виду) приведение сторон к прекращению огня, и, в нашем понимании, контроль за ситуацией на всей территории (ЛДНР), а не на линии разведения», – рассуждает Боднар.

Почему новое предложение МИД Украины не предусматривает аналогичное введение миротворческих сил на всю подконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей, Боднар не пояснил, однако на всякий случай уточнил, что Украина рассматривает ещё, как минимум, четыре альтернативы Минским соглашениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.19

Крымских чиновников обвиняют в сговоре с мошенниками. / 18+ Роскачество определило лучшие российские игристые вина. / На Украине заявили, что в России русских земель не больше, чем Московская область. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»