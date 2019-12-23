Сегодня торжественно откроют железнодорожное движение по Крымскому мосту (ВИДЕО)

Торжественная церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится сегодня в Керчи. В торжествах примет участие президент России Владимир Путин.

«Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Другие подробности церемонии пока не сообщаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня же из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится первый регулярный пассажирский состав. Билеты на поезд №78 купили более 600 человек. Время в пути составит 43,5 часа. Крымский мост состав пересечет в ночь с 24 на 25 декабря.

Напомним, мост строился 4 года. При его возведении обнаружили более 1 млн артефактов (около 100 тысяч из них представляет научную ценность), вбито 7 тысяч свай, уложено 19 км пути.

4-летнюю историю грандиозного строительства инфоцентр «Крымский мост» умудрился показать за 146 секунд

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 23.12.19

Укатали «Нивку» крутые горки: чиновники Алушты закупают горы запчастей для авто с годовым пробегом. / СМИ раскрыли подробности о решении США заморозить помощь Украине. / Партия Порошенко грозится сорвать поставки российского газа на Украину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»