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Понедельник, 23 декабря 2019, 12:33 мск

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Начальника полиции Армянска задержали сотрудники ФСБ (ВИДЕО)

Начальника полиции Армянска Игоря Домрачева задержали сотрудники ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», офицера заподозрили в торговле нелегальным алкоголем. Для подтверждения подозрений оперативники через тайного покупателя провели контрольную закупку: им продали 130 литров за 113 тысяч рублей.

«Экспертиза показала, что алкоголь токсичный», – пишет telegram-канал Baza и уточняет, что в ходе обыска у Домрачева «нашли 500 литров палёной браги и 50 литров самогона».

Возбуждено уголовное дело за производство, хранение и сбыт алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Видео telegram-канала Baza

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 23.12.19

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