Начальника полиции Армянска задержали сотрудники ФСБ (ВИДЕО)

Начальника полиции Армянска Игоря Домрачева задержали сотрудники ФСБ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», офицера заподозрили в торговле нелегальным алкоголем. Для подтверждения подозрений оперативники через тайного покупателя провели контрольную закупку: им продали 130 литров за 113 тысяч рублей.
«Экспертиза показала, что алкоголь токсичный», – пишет telegram-канал Baza и уточняет, что в ходе обыска у Домрачева «нашли 500 литров палёной браги и 50 литров самогона».
Возбуждено уголовное дело за производство, хранение и сбыт алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Видео telegram-канала Baza
Армянск, Лиана Макоба
Армянск. Другие новости 23.12.19
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