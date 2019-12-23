В Крыму вырастут тарифы на электроэнергию для населения

В Крыму установлены тарифы на электрическую энергию для населения на 2020 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в Государственном комитете по ценам и тарифам РК, стоимость электроэнергии в первом полугодии 2020 года установлена на уровне 2019 года, а во втором полугодии 2020 года рост средневзвешенные тарифы вырастут на 8%.

Так, с 1 июля 2020 года стоимость 1 кВт/ч для городских жителей республики при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 рубля, при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,15 рубля, при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,03 рубля.

Для крымчан, проживающих в сельской местности, с 1 июля 2020 года тариф на электроэнергию составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,12 рубля, при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 3,84 рубля, при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,03 рубля.

Симферополь, Лиана Макоба

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