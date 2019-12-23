Минтранс РФ озвучил сумму электрификации железной дороги в Крыму – впечатляет

На электрификацию железной дороги в Крыму понадобится несколько десятков миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день электрифицированы лишь подходы к Крымскому мосту со стороны Тамани и Байгерово. Сам мост предусматривает движение электровозов, но пока по нему будут ходить тепловозы: «Чтобы не терять время на смену локомотивов в Крыму, мы закупили современные тепловозы, – рассказал Дтитрих. – Они не выжигают контактную сеть, когда идут под ней. Но мы понимаем, что Крым – это наша витрина, а тепловозы дизельные – они все равно дымят. Поэтому электрификацию и моста, и подходов, и участка до Джанкоя надо все равно предусматривать».

Министр сообщил, что участок от Керчи до Джанкоя никогда не был электрифицирован, и только на его переоборудование, включая установку контактной сети, пяти подстанций и оборудования для защиты переездов, понадобиться 38,8 млдр рублей. «Будем просить Дмитрия Николаевича Козака, чтобы поддержал и включил в ФЦП Крыма и Севастополя в самое ближайшее время», – сказал глава Минтранса.

Участок от Джанкоя до Симферополя электрифицирован, но работает на постоянном токе. И его, по словам Дитриха, нужно полностью переделывать. Во сколько обойдется реконструкция этого участка, пока не сообщается.

Керчь, Лиана Макоба

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