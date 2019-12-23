Селедка против «Оливье»: в Крыму и Севастополе подорожали продукты к праздничному столу

Новогодний стол обойдется крымчанам дороже, чем в декабре 2018-го.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, за прошедший год наибольший рос цен отмечен на лимоны и апельсины, яблоки, сливочное масло, чай, шоколадные конфеты, консервированные и маринованные овощи, сыры, игристое вино и коньяк. Дешевле, чем в прошлом году, из товаров, входящих в набор для новогоднего стола, можно купить свежие огурцы, картофель, кур, мясокопчености, рыбные консервы и икру лососевых рыб.

В итоге, салат «Оливье» подорожал в Крыму на 2,8% – чтобы приготовить 2 килограмма салата придется потратить минимум 349 рублей 2 копейки. Зато на эти же 2,8% подешевела селедка под шубой – до 171,17 рубля за 1,7 кг блюда.

В Севастополе разброс существеннее – «Оливье» подорожал на 3% – до 321 рубля, а сельдь под шубой стала дешевле на 5,8% – можно уложиться в 162 рубля.

При этом в Севастополе отмечается самый высокий в Южном федеральном округе рост цен на новогодний стол – 7,5% : традиционный праздничный набор продуктов обойдется здесь, минимум, в 6 тысяч 275 рублей.

В Крыму рост составил всего 1,8%, но в целом подготовится к празднику будет дороже, чем в Севастополе, – 6 тысяч 390 рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.19

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