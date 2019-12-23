«Утонули» в массовке: на торжествах в Керчи и Тамани не заметили глав Крыма и Севастополя

Главы Крыма и Севастополя ушли в тень во время церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Наблюдатели заподозрили, что их вообще не пригласили на торжества.

Как уже сообщал «Новый День», рельсовый автобус с президентом России и строителями моста отправился со станции Керчь Южная сегодня в 13:30 по местному времени и через 20 минут прибыл на станцию Тамань. За движением поезда можно было следить в прямо эфире – трансляцию вели федеральные СМИ: с общих планов Крымского моста, по которому легко двигался пригородный состав, камера переключалась на кабину машиниста, в которой глава государства наблюдал за дорогой и беседовал с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

В конце путешествия Владимир Путин перешел в вагон к строителям. Но ни там, ни в кабине машиниста камеры ни разу не выхватили ни главу РК Сергей Аксенова, ни губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Это и натолкнуло наблюдателей на мысль, что обоих даже не взяли «на борт», оставив в Керчи махать вслед уходящему составу.

Но нет – главы крымских субъектов на церемонии все-таки присутствовали, правда, роль им отвели более чем скромную – создавать массовку.

Подтверждение того, что и Аксенов, и Развожаев были в Тамани, оба выложили в соцсетях – первый фото, второй – видео.

Глава РК скромно стоит справа от президента – в самом конце сцены. Высокий рост, конечно, не позволяет ему затеряться в толпе, но перед ним уже маячит фотограф, а люди этой профессии правила знают – важных персон перекрывать нельзя.

Развожаеву нашли место в левом углу сцены – рядом с охраной: его тоже периодически перекрывает оператор.

Конечно, главы Крыма и Севастополя не могли быть главными действующими лицами на мероприятии – все-таки проект полностью федеральный.

Но то, что их, по сути, задвинули в угол, а торжественное мероприятие провели не на крымской, а на кубанской стороне, хотя мост, в первую, очередь нужен Крыму, наталкивает на определенные размышления о политическом весе крымских лидеров.

Керчь – Тамань, Анна Карпенко

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