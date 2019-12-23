«Во всех отраслях»: На Украине зафиксирован обвал промышленного производства

Объёмы промышленного производства на Украине демонстрируют драматический обвал два месяца подряд.
В октябре падение промпроизводства составило 5%, а в ноябре ускорилось до 7,5%
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным ведомства, падение зафиксировано во всех, без исключения, отраслях украинской промышленности.
Перерабатывающая отрасль «просела» на 6,4%, добывающая – на 7,9%.
Снабжение электроэнергией и газом сократилось на 12%.
В целом, с января по ноябрь 2019 года падение промпроизводства составило 1,2%.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, рост промышленного производства последний раз зафиксирован в 2018 году – на 1,6%.
В 2014 году падение составило 10,1%, в 2015 году – 13%.
В 2016 году зафиксирован рост на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 23.12.19
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