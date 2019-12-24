Факт есть, но не столь масштабный: власти Керчи прокомментировали факт заболевания туберкулезом в одной из школ

В Керчи зафиксирован случай заболевания туберкулезом в учебном заведении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом появилась накануне в соцсетях. Горожане сообщали, что в одной из школ зафиксирована массовая вспышка туберкулеза.

Городские власти факт заболевания подтверждают, но опровергают массовость болезни:

«В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе №1 им. В. Дубинина, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.

Так, в отдельных сообщениях называют количество заболевших детей – 20, в других – 2. В школе действительно подтвержден факт заболеваемости одного учащегося, ребенок находится на лечении.

Информация о двадцати заболевших не соответствует действительности, – заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. – Школа работает в штатном режиме, проведена дезинфекция учебного учреждения. Здоровью учащихся ничего не угрожает.

23.12.2019 состоялась встреча родительского коллектива школы с врачом – фтизиатром для разъяснения ситуации. По ее итогам принято решение провести плановое обследование сотрудников учреждения. По просьбе родителей совместно с противотуберкулезным диспансером будет разработан график проведения для всех учащихся пробы Манту.

27.12.2019 свое заключение предоставит Роспотребнадзор. В случае, если будет рекомендовано провести какую-либо дополнительную обработку помещений школы, это будет сделано».

Отметим, что на собрание, о котором говорит градоначальник, журналистов не пустили. «Почему такая секретность? – интересуются горожане. – Для чего нагнетать ситуацию там, где все, якобы, в порядке?»

«Пока родители не забили тревогу и не стали обращаться в СМИ, в школе все было хорошо и прекрасно», – отмечают некоторые родители.

На вопрос, каким образом учитель с открытой формой туберкулеза вообще мог оказаться в школе, ответа пока никто не дает.

Керчь, Лиана Макобюа

Керчь. Другие новости 24.12.19

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