К концу недели в Крыму ждут снег и мороз

Конец текущей недели в Крыму обещает быть по-настоящему зимним: со снегом и морозцем.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие несколько дней погоду на полуострове будет определять балканский циклон. Будут идти дожди, местами сильные. Температура начнет постепенно снижаться, и в ночь на 28 декабря пересечет нулевую границу, уходя в минус. Согласно предварительному прогнозу, днем в субботу будет морозно – до минус 5. Ожидаются обильные снегопады.

К понедельнику может немного потеплеть, но последний день 2019 года и новогодняя год снова обещают быть морозными.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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