Команде крымского сейнера «Норд» обещали предоставить новое судно в январе

Команда сейнера «Норд», арестованного Украиной, таки получит новое судно. Об этом сегодня заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», рыболовецкое судно «Норд», принадлежащее «Рыболовецкому колхозу им. Первого мая», с десятью керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

«Норд» арестовали и отбуксировали в Бердянск. Двое рыбаков сумели бежать и окольными путями вернулись в Крым. Семерых членов экипажа «Норда» обменяли на рыбаков с украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» (экипаж – пять человек, порт приписки – Очаков), которые были задержаны в мае того же года вблизи крымского мыса Тарханкут за браконьерство. Капитан «Норда» Владимир Горбенко позже тоже как-то оказался в Керчи. То есть домой вернулись все, но остались без работы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал тогда, что рыбколхозу будет куплен другой сейнер, аналогичный утраченному.

«Морская дирекция» («дочка» минтранса Крыма) провела две конкурсные процедуры на закупку рыболовного судна, которые закончились ничем. В результате первой конкурсной процедуры, в мае-июне, выяснилось, что предложенное для продажи судно не соответствует техническому заданию, проще говоря, непригодно к эксплуатации по назначению.

Во второй раз, в августе, колхозникам почти купили судно «Звезда Рыбака», но независимая экспертиза установила, что оно не стоит тех денег, что за него попросили: цена завышена почти на 3 млн руб. Чтобы обновить документы, срок действия которых истекает, починить двигатель, восстановить утерянное судовой оборудование, понадобится еще 14 млн руб.

В октябре состоялась встреча руководства ООО «Морская дирекция» с генеральным директором ООО «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая» Сергеем Лесковым и рыбаками, работавшими на «Норде». В ходе встречи экипажу были предложены к согласованию характеристики судна, соответствующие параметрам судна «Норд», и предложено рассмотреть вопрос о трудоустройстве на планируемом к закупке сейнере. Тогда рыбаки тоже высказали недовольство.

Сегодня в ходе итоговой пресс-конференции глава РК Сергей Аксенов заявил, что решение по конкретному судну принято, все переговоры закончены, и в январе судно будет передано команде.

Симферополь, Лиана Макоба

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