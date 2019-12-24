В Крымском федеральном университете закрывают военную кафедру

В Крымском федеральном университете имени Вернадского закрывают военную кафедру

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кафедру в КФУ открыли в сентябре 2017 года.

Сначала набрали курсантов для подготовки сержантов стрелковых, пулеметных и артиллерийских отделений – более 100 человек. Затем приступили к подготовке лейтенантов (48 человек). Напомним, военная кафедра позволяет получить военную специальность без службы в армии и освободить выпускников от призыва.

Завершив полный первый цикл обучения, кафедра оказалась под угрозой закрытия: по словам руководства КФУ деньги на ее содержания университету не выделяют, а содержать подразделение Минобороны РФ на свои средства учебное заведение не может.

25 декабря состоится заседание Наблюдательного совета университета, где будет решаться судьба военной кафедры.

Симферополь, Лиана Макоба

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