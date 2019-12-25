Первый регулярный пассажирский поезд прибыл с материка в Крым

Первый регулярный пассажирский поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поезд №7/8 сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь» въехал на мост сегодня около 2 часов 10 минут по местному времени. Практически все пассажиры в этот момент бодрствовали – некоторые даже специально просили проводников разбудить их незадолго до въезда на мост.

Под арками моста состав слегка замедлил ход. Керченский пролив он преодолел примерно за 24 минуты.

В пункт назначения – Севастополь фирменный поезд «Таврия» прибудет сегодня в 9 часов 25 минут.

Сегодня же состав отправится в обратный путь. Перед посадкой пассажиров проверят на уровень радиации, контакт с наркотиками и взрывчатыми веществами. Багаж и личные вещи будут просвечивать, как в аэропорту.

Симферополь, Лиана Макоба

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