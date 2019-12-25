Украина изменила правила пересечения границы с Крымом для несовершеннолетних

Правительство Украины изменило правила пересечения границы с Крымом для несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор въезд и выезд с территории Херсонской области на полуостров не достигших 16-летнего возраста был разрешен в сопровождении одного из родителей (или других законных представителей) только при предъявлении доверенности от второго родителя. Теперь это требование отменено: на границе достаточно будет предъявить свидетельство о рождении ребенка (или его украинский паспорт) и паспорт сопровождающего законного представителя.

Крымчане 14 -16 лет, учащиеся на Украине, смогут пересекать границу без сопровождения родителей или законных представителей по внутреннему или заграничному паспорту гражданина Украины при условии, если факт их бучения в украинских учебных заведениях будет подтвержден Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

Новые правила начнут действовать через 30 дней.

Отметим, что правила пересечения государственной границы с российской стороны не менялись.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.12.19

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