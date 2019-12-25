СБУ обнаружила на Украинской железной дороге оборудование и технику крымского производства

Служба безопасности Украины обнаружила, что «Укрзалізниця» (Украинская железная дорога) закупала оборудование и технику крымского производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канал поставки наладили еще в 2015 году.

«Должностные лица коммерческих предприятий, расположенных на территории Украины, через Российскую Федерацию под видом собственного производства поставляли в региональные филиалы «Укрзалізниці» бывшие в употреблении и изготовленные почти 10 лет назад электротехнические приборы и механизмы, произведенные на территории Крыма, – сообщили в прокуратуре Донецкой области Украины. – Указанная незаконная деятельность осуществлялась в период действия запрета на ввоз указанной группы товаров для импорта в Украину с территории РФ.

Стоимость незаконно импортируемой техники составила более 100 млн гривен.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков складских, жилых и офисных помещениях, расположенных в Донецкой и Киевской областях, обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность злоумышленников, электроэнергетическое оборудование и специальное оборудование для изменения его маркировки, а также электронные носители информации и прочее.

Ориентировочная стоимость изъятых контрафактных товаров более 5 млн гривен».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.12.19

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