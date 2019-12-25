Еще один крымский зоопарк оказался в центре скандала: появилась информация о том, что моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье отправили ялтинскому ООО «Акватория», владеющему одноименным театром морских животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась еще в 2018 году две компании – «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» – отловили шесть детенышей моржей, которым не исполнилось и 10 месяцев. Их продали их компании «Акватория» – не ялтинской, а новосибирской (у фирм идентичные названия, схожий род деятельности, но разные реквизиты). Компания обратилась в Росприроднадзор за разрешением на вывоз животных из России в Китай. В центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске (том самом ООО «Акватория») подтвердил факт приобретения моржат, но сообщили, что в выдаче разрешения на экспорт животных им отказали.

Тем временем, животные из «китовой тюрьмы» исчезли.

Организация «Эковахта Сахалина» обратилась в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру с просьбой найти пропавших моржей.

«По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, моржи 26 ноября перевезены авиационным транспортом по месту расположения получателя ООО «Акватория» (Республика Крым, город Ялта)", – цитирует ответ прокуратуры РИА «Новости».

Каким образом моржи перешли из ведения новосибирского ООО «Акватория» ялтинскому ООО «Акватория+» (а в Ялте официально зарегистрирована только эта «Акватория»), пока не сообщается.

Но новосибирскую и ялтинскую ООО связывают владельцы. В частности, ООО «Акватория+», управляющая в Ялте одноименным театром морских животных на 76% принадлежит депутату ялтинского горсовета Альберту Куршутову, а на 24% – ООО «Дельта-Нафта», в составе учредителей которой Владимир Фролов и Кирилл Михайлов, владеющие частью новосибирской «Акватории».

Между тем, моржи-путешественники выловлены незаконно:

«Установлено, что добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона, – сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. – Ограничения рыболовства, изложенные в ст.22 ФЗ, исключают добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи, в том числе за границу».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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