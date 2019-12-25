За год в Крыму зафиксировали гибель 500 морских животных

Почти 500 морских животных погибли в текущем году в Крыму. И это только официально зафиксированные случаи.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», активисты зарегистрировали 468 выбросов морских млекопитающих на крымское побережье: 254 азовки, 95 афалин, 55 белобочек и 64 дельфина неустановленного (ввиду разложения) вида. 24 особи выбросились живыми.

Наиболее проблемным остался Севастопольский район, на втором месте – Сакский район и Евпатория. Признаки попадания в рыболовные сети были отмечены у 73% животных из тех, чье состояние позволяло оценить следы (в остальных случаях порезы от сетей и патологические изменения было невозможно обнаружить из-за разложения, посмертного отслаивания эпидермиса, повреждений).

Всего с апреля 2017 года, когда центр «Безмятежное море» создал сеть мониторинга, в Крыму зарегистрировано 1 тысяча 186 выбросивших на берег животных.

Следы на коже и другие признаки, свидетельствующие о прилове, относились к крупноячеистым жаберным сетям, и, в гораздо меньшей степени – пелагическим тралам и мелкоячеистым сетям (в единичных случаях).

«Только представьте себе 200 задохнувшихся афалин или 700 азовок… С какой проблемой, с чем можно сравнить такие масштабы? Ни с какой, ни с чем, – говорят зоозащитники. – И даже это – капля в море, ведь на берег выносит только малую часть от всех дельфинов, а рыбаки не фиксируют и не передают данные о приловах, предпочитая их скрыть.

По данным лаборатории Брэма (2011), ежегодно в Крыму не менее 2 тысяч 750 морских млекопитающих гибнут в орудиях рыболовства, охватывающих все целевые виды, при этом 98% смертей приходятся на жаберные сети. Мы продолжим вести круглогодичный учет и делать все возможное, чтобы вывести проблему в центр внимания общественности, пока, наконец, она не прекратит умалчиваться и заминаться. Сообщая о найденных дельфинах на нашу горячую линию, вы помогаете сорвать самую гигантскую завесу равнодушного молчания, накрывшую китообразных. Помните, что при обнаружении живого дельфина на берегу, сталкивать его обратно в море нельзя. Сообщите о его местонахождении по номеру:

+7(978)032-68-52 (Viber, WhatsApp, Telegram) +7(916)409-01-48»

Симферополь, Лиана Макоба

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