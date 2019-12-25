Глава Крыма в очередной раз оконфузился с конкурсом «Твое правительство»

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз оконфузился с конкурсом «Твое правительство».

Как уже сообщал «Новый День», идея провести конкурс на должности министров принадлежала именно ему.

Глава Крыма объявил тотальную перезагрузку органов власти и заявил: «Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти. Предлагаю сформировать новый состав Совета министров Крыма в несколько этапов. Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе.

Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности». Но на тестировании игры в демократию и закончились: как выставлялись оценки, не известно, но почти во всех номинациях победили исполняющие обязанности министров, и только в двух – другие участники. Впрочем, их еще до конкурса называли претендентами на эти посты.

Дебаты отменили, а вместе с ними и народное голосование. Решение о назначении Аксенов принимал единолично, по его словам – интуитивно.

«Имею право!» – прокомментировал ситуацию глава Крыма на итоговой пресс-конференции.

Отмену дебатов он объяснил косноязычием и страхом перед камерами претендентов: «Он, может, организатор хороший, но вот на публике… Кандидаты сами мне говорили: боимся, что все это превратится в комедию…» Как человек, не способный озвучить свою позицию перед людьми, может руководить министерством, где подобным приходится заниматься постоянно, Аксенов не объяснил.

Зато прояснил другой вопрос: почему оставил практически всех старых министров. Оказалось, что не нашлось им замены ни в Крыму, ни на материке. Мол, при отборе смотрели есть ли у людей успешный опыт, но ни у кого, кроме уже действующих министров его не оказалось.

Об остальных претендентах Аксенов сказал: «Люди хорошие, но нет возможности для экспериментов».

А вот историю с министерством топлива и энергетики объяснить не смог.

Напомним, Вадим Белик оторвался от своих конкурентов больше, чем на 100 баллов (при максимальных 300) и получил 4 результат среди победителей. И он один из немногих, кто получил высший балл за тестирование. Но министром стал не он, а человек, который вообще не принимал участие в конкурсе.

«На конференции уважаемый Сергей Валерьевич громко заявил «что это тоже его право», как и «назначения» по итогам конкурса. Что «это все равно будет его ответственность».

Также глава республики заявил, что видел некомпетентных претендентов, отсеял и интуитивно подыскал кандидатов. Т.е. руководство республики заявило, что бывший министр – не специалист в своем бывшем ведении. Ай-яй-яй, срамота-то какая, уважаемый, – комментирует ситуаицю telegram-канал «Крымский алгоритм». – Глава интуитивно полагает, что вновь назначенная замена сняла предыдущую ответственность? А как же все те, кто заявились? «Среди них будут победители – займут должности…» Других условий не оговаривалось, а тут – опачки – и новый дядя. Чего же стоят ваши слова и решения?!

Сергей Валерьевич, ответственность рано или поздно Вас догонит, не переживайте, а вот граждане снова будут страдать из-за вашей не очень то и хорошей интуиции».

Наблюдатели пришли к выводу, что конкурс проводился с единственной целью – разрядить атмосферу, накалившуюся после выборов и отвлечь внимание людей от «ужаса» и кадровой канители в правительстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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