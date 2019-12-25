Бойцы украинской армии подвергли физическому насилию военнослужащую

В одной из воинских частей под Одессой украинские военнослужащие избили женщину, проходящую службу в том же подразделении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставит соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Дело беру под особый контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности», – заявил украинский министр обороны.

По мнению некоторых украинских телеграм-каналов, командование воинской части может скрывать факт сексуального насилия над военнослужащей, выдав инцидент за избиение.

Сообщается, что полиция Одесской области пока никак не комментирует происшествие

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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