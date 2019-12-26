В партии Зеленского заявили, что украинские власти сами выпихнули Крым из страны

Украинские власти сделали все, чтобы Крым ушел в Россию и одним из пусковых механизмов «разрыва» стал закон о языке. Об этом заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Алексей Устенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле 2012 года на Украине был принят закон, устанавливающий за языком статус регионального, если он был родным хотя бы для 10% населения. Так, Крым в числе других регионов получил возможность использовать русский язык в документации. В западной части Украины статус регионального получили венгерский и румынский языки.

23 февраля 2014 года, после госпереворота, Верховная рада проголосовала за отмену закона, что вызвало резкое недовольство в ряде регионов.

«Неплохой «победой» было, когда в 2014-м году приняли закон о языке. Если вы помните, после этого начались все эти действия в Крыму. Это было одним из того, с чего это все началось», – заявил Устенко.

Из-за возникшей напряженности решение Рады так и не вступило в силу: закон 2012 года отменили только в 2018 году, признав его противоречащим конституции. Но процесс, запущенный в Крыму, зимой 2014 года было уже не остановить.

Напомним, в начале декабря Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала языковую политику Киева, отметив, что пренебрежение национальными меньшинствами усиливает политическую напряженность в стране.

Киев, Платон Ефимчук

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