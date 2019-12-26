Украина снова прекращает импорт электроэнергии из России

Украина в очередной раз прекращает импорт электроэнергии из России – соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз Киев отказался от российского электричества в 2015 году, но через 4 года переговоры возобновись, несмотря на то, что в июле текущего года на Украине запустили собственный рынок электроэнергии, как того требовали Третий энергопакет ЕС, программы сотрудничества с Международным валютным фондом и получение финансовой помощи от Брюсселя. В итоге в октябре Россия возобновила поставки в пилотном режиме и «только по предоплате», напоминает РБК, отмечая, что причиной для возврата к импорту Украину заставили проблемы с углем для ТЭС из-за ситуации на востоке Украины. Теперь Зеленский утвердил новые поправки к закону о рынке электроэнергии, запрещающие поставки электричества из России по двусторонним договорам.

При этом за кабмином сохраняется право отменить запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.12.19

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