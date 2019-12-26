Туроператоры подвели итоги крымского сезона

Организованный сегмент турпотока в Крым по итогам 2019 года вырастет в среднем на 5%.Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посчитать число туристов, прибывших на полуостров самостоятельно, довольно сложно, так как четкой методики не существует, а большая часть мест размещения находится в тени. Согласно официальной крымской статистики, с января по ноябрь 2019 г. прирост общего турпотока в Крым (и самостоятельные, и организованные туристы) составил 9,5%.

Напомним, 65% годового турпотока в Крым приходится на июнь – август. В этом году туроператоры завершили летний сезон с небольшим приростом.

«В начале года мы ждали более значительного роста. Продажи туров по раннему бронированию в первом квартале 2019 г. шли с приростом 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но в апреле и мае темп замедлился, а в июне продажи пошли еще хуже», – цитирует «Вестник АТОР» генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Аналогичную тенденцию отмечают и другие туроператоры, указывая на экономическую составляющую. Заранее бронируют туры те, кто точно определился с местом и временем отдыха, и уверен в своих планах. В основном, это более обеспеченные люди, чем туристы, покупающие путевки в последнюю минуту.

Спад продаж ближе к сезону объясняется тем, что цены к лету ни в отелях Крыма, ни у перевозчиков не снизились. Поэтому те, кто хотел купить тур спонтанно, «в последнюю минуту» и подешевле, оказались разочарованы, и многие отменили поездку или выбрали другое направление.

Тем не менее, все туроператоры позитивно оценили завершившийся сезон.

«Открытие автодороги в Крым через мост положительно сказалось на динамике продаж Крыма, и тем самым более близкие регионы к Крымскому мосту оказались в более выгодном положении, – отметили в компании «Мультитур». – Последние несколько лет в курортный сезон все большее количество туристов выбирают личный транспорт для передвижения к месту отдыха не только в Крым, но и на другие курорты. Это связано с высокой стоимостью авиабилетов».

По информации минтуризма РК, за 11 месяцев текущего года в Крым по мосту на автомобиле приехало 57% от общего количества туристов. Сам Крым оказался к этому не готов: туристы не могли найти парковку, на дорогах постоянно образовывались заторы.

По данным туроператоров, география отдыха организованных туристов в Крыму в этом году практически не изменилась. Большинство, как и ранее, выбирает Южный берег Крыма, где, как раз и отмечаются, наибольшие проблемы и с парковками, и с пропускной способностью дорог.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.12.19

Украина снова прекращает импорт электроэнергии из России. / В партии Зеленского заявили, что украинские власти сами выпихнули Крым из страны. / Козак надеется на помощь Евросоюза в разрешении проблемы с «Северным потоком – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»