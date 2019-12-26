Главе Крыма напомнили о невыполненных обещаниях

Главе Крыма Сергею Аксенову напомнили о невыполненных обещаниях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужил пост Аксенова в соцсетях: «В сентябре на интервью с детьми пообещал учащемуся школы-лицей №3 Александру Красоткину поездку на первом поезде. Обещание выполняю!»

«Вы нам обещали новую школу-гимназию №2 в Керчи. Где?» – тут же отреагировали крымчане.

Большое число обращение пришло от обманутых дольщиков.

«Сергей Валерьевич! Начало положено. А теперь, очень просим Вас сдержать, данное Вами (на совещании 20 августа с.г.) слово и гарантии обманутым дольщикам по выплате желающим компенсации в срок до конца февраля 2020 года».

«Вы мне лично на этом совещании дважды подтверждали это решение по выплате, – напоминает Вадим Волобоев. – Ведь это же именно Вы целый год убеждали нас, что это самое реальное и простое для властей Крыма. Мы согласились с Вами! А что же на самом деле происходит? Что реально делают Ваши подчиненные? Осталось два месяца с хвостиком, и дольщики ЖК «Молодежный»-2/4, да и все 1500 обманутых дольщиков Крыма увидят что стоит Ваше слово!!! Время рассудит...»

«Сергей Валерьевич! Я присутствовала на одном из совещаний более года назад. Ваши ответы обманутым дольщикам были четкими и ясными. В то время мы, обманутые дольщики ЖК «Молодежный», наконец, таки почувствовали себя более уверенными, так как чувствовалась Ваша поддержка. Но прошло более года, а наш вопрос так и не решен, – пишет Ольга Дедова. – Хотя на последнем совещании Кабановым было четко обозначено, что вопрос по обманутым дольщикам Дубровицкого будет закрыт до конца 2019 года, что все получат компенсации уже в 1 квартале 2020 г.

Более того от представителей рабочей группы нам поступает информация, что ведутся какие-то переговоры с дольщиками о достройке объектов, несмотря на то, что решением суда 1-ый корпус идет под снос, 3-ий является незаконной постройкой и находится уже в плачевном состоянии, а 2/4 и вовсе на стадии фундамента. Эти переговоры выгодны только застройщику, который до сих пор пытается манипулировать доверчивыми гражданами».

«Уважаемый Сергей Витальевич! Присоединяюсь к вышесказанным комментариям обманутых дольщиков ЖК «Молодежный», коим сама являюсь. Мы ждём и надеемся на компенсацию которую лично Вы нам обещали. Все процессы для этого мы прошли. Писали в МВД Крыма, в прокуратуру. Признаны потерпевшими. Пакет документов для получения компенсации предоставлен в соответствующий орган. Очень надеемся на Вашу помощь. Покажите нам, что мы действительно являемся гражданами России и защищены правами Конституции РФ!»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.12.19

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