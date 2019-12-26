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Четверг, 26 декабря 2019, 10:38 мск

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Госкомцен Крыма озвучил тарифы для населения на 2020 год

Госкомцен Крыма озвучил тарифы на коммунальные услуги для населения на 2020 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, будут сохранены действующие уровни предельных тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и предельный размер платежа за услуги по обращению с ТКО.

На тепловую энергию тариф установлен на уровне 2300 руб./Гкал (с учетом НДС); на водоснабжение и водоотведение – 31,55 руб за кубометр по каждой услуге; на единую услугу региональных операторов по обращению с ТКО размер платежа за 1 зарегистрированного для жителей городских округов составит 50 руб в месяц, для жителей районов – 40 руб в месяц.

Кроме того, приказом Госкомцен Крыма установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год для жителей Алушты и Ялты, пользующихся услугами ООО «Альтфатер Крым», в размере 1 тыс 666,67 рублей за тонну. Данный тариф не облагается НДС и при действующих нормативах накопления обеспечивает снижение платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО в 2020 году до уровня других крымских городов – 50 рублей за одного зарегистрированного в месяц.

Симферополь, Лиана Макоба

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