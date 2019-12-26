Китай претендует на один из самых лакомых «кусков» Крыма – яхтенные марины. Вопрос обсуждался сегодня на встрече председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексея Черняка с с руководителем одной из крупных инвестиционных компаний в сфере туризма Китайской Народной Республики Чэнь Цзинляном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госсовета РК, Чэнь Цзинлян выразил готовность инвестировать средства компании в создание яхтенных марин на полуострове. Также бизнесмена заинтересовали водные виды отдыха, организация охоты и круизных маршрутов. Его компания уже рассматривает вопрос приобретения круизного лайнера, который будет курсировать вдоль черноморского побережья Краснодарского края и Крыма.

«На сегодняшний день самыми посещаемыми городами в России для китайцев стали Москва и Санкт-Петербург. Наша компания хотела бы включить в этот список и Республику Крым, поскольку видит большие перспективы в этом направлении», – заявил Чэнь Цзинлян.

Обсуждение продолжится в рамках визита на полуостров большой делегации китайских бизнесменов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.12.19

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