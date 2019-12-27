С евпаторийских пляжей предполагается вывезти 3 млн тонн песка

Евпаторийский морской порт готовится к нанесению новых ударов по песчаным пляжам Западного Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пионеры постсоветской рыночной экономики – «челноки» – помнят Евпаторийский порт как место выгрузки турецкого ширпотреба на крымский берег. Потом кроме клетчатых сумок сюда стали прибывать фуры с помидорами, апельсинами и ранними турецкими арбузами.

А потом Евпаторийский порт стал упоминаться только в связи с добычей песка. С учеными согласилась даже администрация города – неконтролируемая добыча имеет тяжелые экологические последствия: на место вынутого песка пустеющая «воронка» Донузлава всасывает песок окрестных пляжей, которыми когда-то славилась Всесоюзная детская здравница.

На официальном сайте порта содержится такая информация: «Грузовой район обрабатывает грузовые суда, следующие в каботаже из портов Украины для погрузки строительного карбонатного песка, добываемого на карьере в акватории оз. Донузлав рефулёрными судами. Кроме того, грузовой район осуществляет выгрузку рефулёрных судов, добывающих строительный песок в акватории озера Донузлав, и осуществляет отгрузку песка на автомобильный транспорт».

Глава Крыма Сергей Аксёнов обещал разобраться в этом вопросе и в 2014 году, и в 2017. Эти обещания и суровые поручения членам правительства нисколько не мешали добывающим компаниям продолжать работу. На фоне неторопливых разбирательств минэкологии Крыма продлило Евпаторийскому порту лицензию на добычу песка на обоих берегах озера (участки Северо-западный и Юго восточный) до 2036 года.

О том, как порт готовится поработать в наступающем году, можно судить по объявленным на сайте госзакупок конкурсам.

450 тыс руб заплачено фирме «Альголь» из Калининграда «за комплексное инженерное обследование глубоководного причала ПЧ-1 (участок №1) на Южной Косе озера Донузлав».

870 тыс руб предполагается заплатить за «оказание услуг по маркшейдерскому, геологическому, технологическому обеспечению горнодобывающего производства филиала ГУП РК «КМП» «Евпаторийский торговый порт», подготовку отчетности и документации по работам связанным с добычей песка».

225 млн руб порт готов заплатить за «временное пользование земснарядом с предоставлением услуг по управлению и техническому обслуживанию (эксплуатации) персоналом судовладельца». Источник финансирования в конкурсной документации не указан.

Определено место выполнения работ: «акватория оз. Донузлав, карьер Донузлавского месторождения строительных песков, расстояние от причала до карьера – не более 2 миль». Глубина разработки – от 2 до 12 м.

Арендуемый земснаряд должен обеспечить добычу песка в карьере озера Донузлав в количестве 3 миллионов тонн.

В прошлом году за услуги геологов и маркшейдеров было заплачено 1 млн 731 тыс руб. Тогда же искали и земснаряд, но в течение суток объявление конкурсе сняли.

Впрочем, в документах 2018 года речь шла о добыче 210 тыс тонн песка.

Кроме Евпаторийского морского порта лицензиями на добычу песка на донузлавских месторождениях имеют еще три крымские фирмы.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.12.19

Украинским депутатам разрешили прятаться от уголовного преследования. / В Крыму начинается похолодание. / Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»