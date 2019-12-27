В Крыму начинается похолодание: сегодняшний день будет значительно холоднее вчерашнего.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу днем воздух на полуострове прогреется максимум до +5 градусов Цельсия. Возможен дождь, переходящий в снег.
В ночь на субботу температура в ряде территорий опустится ниже нуля. Днем в отдельных районах до -1, будет идти снег, местами мокрый.
Ночь с 28 на 29 декабря обещает быть морозной на всей территории полуострова.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.12.19
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