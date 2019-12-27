Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму

Певец Данко (Александр Фадеев) обвинил крычман в попытке стрясти с него круглую сумму ни за что.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», артист выступал в Ялте, но после концерта не обнаружил свою Infiniti. Машина нашлась на штрафстоянке, где, по словам Фадеева, отдавать ее сначала отказались. Артист утверждает, что ждать ему пришлось около 6 часов, да и то авто отдали только «после серии звонков».

«Причин для эвакуации певец не видит. Он считает, что иномарку эвакуировали из-за того, что захотели «стрясти» круглую сумму с владельца элитного авто с московскими номерами», – пишет РЕН ТВ и цитирует адвоката Фадеева Александра Бенхина: иномарку его клиента выбрали из сотни авто, припаркованных у концертного зала.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 27.12.19

Понесло: крымские власти строят наполеоновские планы по поводу пассажиропотока. / Поклонская призвала Россию избавиться от ненависти к Украине и больше не показывать по ТВ украинских нацистов. / Захарова анонсировала интригующие меры против США, остановивших «Северный поток – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»