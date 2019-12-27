Украинским депутатам разрешили прятаться от уголовного преследования

Конституционный суд Украины признал антиконституционным закон, инициированный президентом Владимиром Зеленским, о лишении депутатов мандатов. В частности, к такой мере планировалось прибегать, если парламентарий пропустил треть заседаний в течение одной сессии или не голосует персонально.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки отклонили под предолгом ущемления прав человека.

«Это довольно важные поправки. Особенно по прогульщикам, – отмечает украинский telegram-канал «Политика Страны». – Дело в том, что с 1 января, когда снимается депутатская неприкосновенность, некоторые нардепы планировали на всякий случай покинуть Украину и пересидеть за границей.

И, если б была принята поправка, то их бы могли лишить мандата. Теперь же можно уезжать совершенно спокойно. И оставаться нардепом».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.12.19

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