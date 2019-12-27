Личные данные пассажиров поезда «Санкт-Петербург – Севастополь» слили «Миротворцу»

Личные данные пассажиров первого состава «Санкт-Петербург – Севастополь» слили на скандально известный украинский сайт «Миротворец».

Как уже сообщал «Новый День», скорый поезд №7/8 вышел из Санкт-Петербурга 23 декабря и в ночь с 24 на 25 декабря пересек Керченский канал по Крымскому мосту. На «борту» находилось около 500 пассажиров.

Передали «Миртоворцу» полный список или частичный, пока не известно: сайт выложил в открытый доступ данный лишь некоторых путешественников, обвинив их в «незаконном пересечении границы с Украиной» и в «участии в пропагандистских акциях».

Напомним, «Миротворец» призывает к расправе над всеми, кого владельцы сайта считают врагами Украины. Поскольку сайт связан с МВД Украины и СБУ, крымчан и туристов предупреждают, что на территории Незалежной у них могут возникнуть серьезные проблемы.

«Президент на Украине новый, а методы старые, бандеровские», – комментируют ситуацию в соцсетях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.12.19

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