Украина получила первый штраф за полеты над Крымом

Украина начала штрафовать авиакомпании за полеты над Крымом. Первый взысканный штраф составил 136 тысяч гривен (5,5 тыс долларов). Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте 2014 года Украина объявила о запрете взлетать и садиться в аэропорту Симферополя всем без исключения, а также заявила о закрытии воздушного пространства над полуостровом. И с тех пор пытается оштрафовать всех, кто ее запреты игнорирует.

«С тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности, – заявляют в ВС ВСУ. – И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины».

136 тысяч гривен заплатило казахское акционерное общество «Авиакомпания Euro-Asia Air», чей самолет пролете на Крымом 7 ноября 2019 года.

Это воодушевило украинскую сторону, и теперь в Незалежной надеются, что вслед за Казахстаном начнет платить и РФ. Российским авиакомпаниям Украина уже насчитала штрафов на 13 млрд гривен.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.12.19

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