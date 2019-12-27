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Пятница, 27 декабря 2019, 18:00 мск

Новости Крым

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На Украине предложили поднять в Крыму восстание

На Украине нашли новый способ вернуть Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею озвучил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

«Крым будет наш, если мы убедим местных людей поднять там народно-освободительное восстание», – заявил он.

Напомним, украинские чиновники и депутаты – бывшие и настоящие – постоянно соревнуются, кто предложит более оригинальный способ «вырвать» полуостров из России. В числе прочего предлагалось распродать все земли в Крыму иностранцам, сдать полуостров в аренду США, заселить Крым латиноамериканцами и арабами.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.12.19

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