В Крыму собака растерзала 10-летнего мальчика

В Крыму собака напала на 10-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Садовое Нижегорском районе. Ребенок пришел домой из школы и увидел, как одна из собак, живущая в семье, рвет другую, тоже обитающую в доме. Школьник решил защитить более слабого участника схватки и ударил более крупную собаку зонтиком. Тогда пес набросился на него.

Когда мать ребенка вернулась домой, она обнаружила сына истекающим кровью, практически без одежды, с сорванными с головы волосами и изодранными различными частями тела.

Собака набросилась на хозяйку, укусила ее и убежала.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас мальчик находится в детской республиканской больнице. По мнению врачей, его жизни в данный момент ничего не угрожает, хотя осложнения еще возможны.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.12.19

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