В Донбассе начался обмен пленными, некоторые возвращаться отказались

На линии соприкосновения в Донбассе начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной.

Напомним, республики готовы отдать Киеву 55 человек, Украина внесла в списки передаваемых 87 пленных. По информации Киева 22 человека отказались участвовать в обмене, еще трое после освобождения хотели бы остаться на территории, подконтрольной Украине.

Точное число принявших участие в обмене и вернувшихся домой станет известно после верификации списков.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.12.19

«Северный поток» нужнее: Нидерланды готовы признать вину Украины в крушении Боинга MH-17. / Дожали: Киев согласился отдать «беркутовцев» на обмен с ЛДНР. / Киев предостерёг Берлин и Париж от достройки «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»