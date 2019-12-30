Киев отказался от новых исков к России за Крым и Донбасс

Украина отозвала только газовые претензии к России, но не собирается отказываться от уже поданных исков за Крым и Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В тоже время, по его словам, подача новых государственных исков в международные суды не рассматривается.

«По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов сейчас нет», – заявил Малюська украинским журналистам.

Министр пояснил, что Украина до сих пор разбирается с уже поданными пятью исками в ЕСПЧ против России.

«Пока что мы сфокусированы на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости», – посетовал глава минюста Украины.

На вопрос, при каких условиях Киев может отказаться от прежних исков к России, министр язвительно отметил, что только в том случае, если увидит «какие-то мегапозитивные действия» со стороны Москвы.

«Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу», – констатировал Малюська.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.12.19

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