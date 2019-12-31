Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа в Европу

Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа черв Европу с 1 января 2020 года.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности, – цитирует главу «Газпрома» Алексея Миллера РИА «Новости». – Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон».

Отмечается, что соглашения приобрели юридическую силу 31 декабря 2019 года и рассчитаны на последующие 5 лет.

Напомним, в 2020 году предполагается прокачать в Европу через территорию Украины 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021 – 2024 годах – по 40 миллиардов кубов ежегодно.

Киев надеется, что соглашения принесут в бюджет Украины более 7 млрд долларов.

Вена, Игорь Юров

Вена. Другие новости 31.12.19

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