В Большой Ялте тушат крупный пожар

В последний 2019 года в Большой Ялте вспыхнул крупный пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня днем в Симеизе. Огонь охватил три здания, площадь пожара составила 600 квадратных метров. В данный момент пожар локализован, сообщили в ГУ МЧС по РК, добавив, что жертв нет.

Симеиз, Лиана Макоба

Симеиз. Другие новости 31.12.19

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