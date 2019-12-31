Новый год в Крыму начнется с непогоды

Новый год в Крыму начнется с непогоды: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением холодного фронта 1 января на полуострове ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, снег. Местами осадки будут сильные. Юго-западный ветер изменится на северо-западный и усилится до 17-22 метров в секунду.

Со 2 января и до конца недели по ночам в Крыму будет морозно: до минус 7. Днем 2- 3 января в отдельных районах возможны минусовые температуры, 4 -5 января потеплеет: местами до плюс 8.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.12.19

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