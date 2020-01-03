А Жириновский?! Украинский экс-министр пожаловалась на Фейсбук за удаление цитат Бандеры

Администрация соцсети Фейсбук удалила пост экс-министра здравоохранения Украины, националистки Ульяны Супрун. В публикации содержались цитаты гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в соцсети сообщила сама бывший министр.

Супрун заявила, что её пост не содержит никакого «разжигания вражды» в отличие от фейсбук-страниц российских и антифашистских украинских пользователей.

«Вчера служба поддержки Фейсбук сообщила мне, что публикация о Степане Бандере, где я употребила несколько его цитат, скрыто за «нарушение стандартов сообщества о «hate speech/пропаганде ненависти»...

В сообщении от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества, но это не помешало заблокировать сообщение, которое набрало более 6 тысяч распространений и охватило более полумиллиона читателей», – негодует украинская националистка.

В «доказательство двойных стандартов» администрации Фейсбука Супрун разместила ссылки на фб-страницы партии ЛДПР Владимира Жириновского и украинского блогера Анатолия Шария.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.01.20

Газпром платит, но не качает: транзит через Украину упал в пять раз. / В России на премии чиновникам выделили 5 млрд рублей. / Крымскую республиканскую больницу никак не могут достроить. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»