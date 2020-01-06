Экс-посол США в Киеве: Украинский опыт в Донбассе обеспечит нам преимущество в войне с русскими

Боевой опыт, добытый украинской армией в Донбассе, будет взят на вооружение американской армией и станет её преимуществом в будущей войне с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телевидению заявил экс-посол (2006-2009) и временный поверенный США (2019) на Украине Уильям Тейлор.

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с ВСУ (вооружённые силы Украины) и учится у них. Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике, о способах доставки российской техники. Узнают о некоторых действиях россиян, которые предшествуют атакам.

Понимание, как русские действуют и воюют, очень важно для нас. Надеюсь, мы никогда не будем воевать против русских, но если всё-таки будем воевать, то опыт, добытый украинскими офицерами и солдатами, станет и нашим преимуществом», – приводит слова Тейлора «ПолитНавигатор».

Отметим, что вооружённые силы Украины потерпели серьёзные поражения от ополчения и армии ЛДНР во всех больших наступательных операциях в Донбассе, предпринятых киевским режимом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.20

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