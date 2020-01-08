Идея Зеленского о спецтелеканале для Донбасса оборачивается информационным наступлением России на Украину

Торжественно анонсированный на 15 февраля 2020 года запуск украинского госканала для ДНР и ЛНР состоится, однако сигнал с трансляцией не поступит на телевизионные антенны жителей народных республик.

В то же время, российские телеканалы смогут беспрепятственно смотреть все владельцы спутниковых «тарелок» не только в ЛДНР, но и на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на «предательский» технический казус обратил внимание украинский политолог и националист Пётр Олещук.

По его словам, перевод украинскими регуляторами спутникового телевидения на коммерческую основу неизбежно приведёт к переключению всех пользователей на российское спутниковое вещание.

Олещук подчеркнул, что проблема содержательного и идеологического наполнения специального телеканала для ЛДНР уже не имеет никакого пропагандистского значения.

«Я вижу другую проблему, это то, что, например, сейчас у нас блокируют трансляцию украинских каналов через спутник на бесплатной основе. Это большая угроза и проблема, потому что сейчас те люди, у которых, например, нет возможности смотреть по другому телевидению, кроме как через спутник, говорят: «Окей, мы будем смотреть российские каналы».

Это большая проблема, и она, в том числе, касается территории ОРДЛО (ЛДНР). Потому что для них, многих, точно, спутник – был единственной возможностью смотреть украинские каналы. Как по мне, это наивысшая форма информационной диверсии – то, что мы сейчас бездумно идём на это блокирование», – приводит слова Олещука «ПолитНавигатор».

Напомним, «Государственный телеканал для временно оккупированных территорий» создан на базе UA|TV. Главная задача, поставленная президентом Зеленским перед «творческим коллективом», – это «борьба за умы украинцев», проживающих на «оккупированной агрессором земле Донбасса».

Симферополь, Валентин Карамазов

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