В Крыму врач сломал шею пациентке

В Крыму доктор сломал шею пациентке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Керчи. Горожанка, страдавшая от боли в шее и бессонницы, обратилась в коммерческую клинику к мануальному терапевту.

Специалист усадил ее на стул и два раза крутанул шею. Женщину пронзила страшная боль.

«Но массажист заверил – всё идёт по плану, – пишет telegram-канал Mash. –Керчанка провела с болью ночь, характерами они не сошлись, утром женщина направилась в другую клинику. Томография показала перелом шеи, в передовых технологиях крымского лечения разбирается полиция».

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 08.01.20

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