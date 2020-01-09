Президент Эстонии не оценила крымское вино

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась оценить достоинства крымского вина. Об этом сообщили в Совете Федерации РФ

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 декабря главе прибалтийской республики исполнилось 50 лет. Посольство России в Эстонии отправило в подарок президенту цветы, шоколад и бутылку крымского вина. Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. «Очевидно, посчитала тонким троллингом», – публикует РИА «Новости» комментарий членов Совфеда.

Отметим, это не первый случай, когда официальные представители европейских стран отказываются от крымского вина? Преподнесенного в подарок.

Москва. Другие новости 08.01.20

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