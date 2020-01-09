Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь и уже проинспектировал часть объектов Черноморского флота.

В частности, глава государства наблюдал за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал

в рамках совместных учений Северного и Черноморского флотов у берегов Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», президент России проведет в Севастополе совещания по вопросам развития военного потенциала полуострова, а также по проблемам реализации федеральной целевой программы развития Крыма.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.01.20

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