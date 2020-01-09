Глава Севастополя увидел признаки диверсии в организации работы только что открытого парка

Руководителя ГБУ «Парки и скверы» Севастополя поплатился рабочим местом из-за плохой организации работы парков во время новогодних праздников. Уволить чиновника поручил сегодня исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего возмутила градоначальника ситуация в парке а Учкуевка на Северной стороне.

«Большую часть новогодних праздников половина туалетов была закрыта, площадка для выгула открылась только позавчера. Либо это какая-то безалаберность, либо тупость, либо просто диверсия», – заявил Развожаев.

Парк Учкуевка открыли после реконструкции 28 декабря 2019 года, напоминает «Новый Севастополь». Работы по благоустройству финансировало правительство Москвы.

ГБУ «Парки и скверы», занимающееся благоустройством и содержанием зеленых зон общего пользования в Севастополе, до сегодняшнего дня возглавляет Александр Федяков.

Севастополь, Лиана Макоба

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