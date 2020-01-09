Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

Госпогранслужба Украины собрала данные более 4 тысяч человек, которые по мнению ведомства, незаконно посещали Крым.

С 2014 года в общей сложности сформировано более 4 тысяч 100 дел. Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Демченко.

Иностранцам, попавшим в этот список, закрывают въезд на Украину, граждан Незалежной привлекают к административной ответственности.

Отметим, что данные ГПУ на несколько порядков отличаются от цифр, озвучиваемых правительством Крыма, которые ежегодно заявляют о миллионе туристов, прибывших с Украины.

Киев, Лиана Макоба

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