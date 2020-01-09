В администрации Симферополя не все знают, как звали основателя города

Глава администрации Симферополя Елена Проценко продемонстрировала знание не только топонимики, но и истории столицы Крыма. Получилось «как всегда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горадминистрация Симферополя издала распоряжение, в котором упоминается «сквер им. Георгия Потемкина». Подписала документ Проценко. Распоряжение опубликовали на сайте крымской столицы 30 декабря.

Напомним, основателя Симферополя (как и многих других городов Новороссии) светлейшего князя Потемкина-Таврического звали Григорием Александровичем. Полное имя указано на памятнике светлейшему князю, установленном перед зданием администрации города в 2016 году.

Для справки: глава администрации Симферополя Елена Проценко родилась в Хмельницкой области, но, по крайней мере, с 2002 года живет в Симферополе.

Справедливости ради отметим, что на данный момент имя светлейшего в распоряжении администрации Симферополя исправили. Но как минимум до полудня сегодняшнего дня князь фигурировал в документе как Георгий.

Симферополь, Ольга Картошина

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