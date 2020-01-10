Розы и сугробы: новогодний Крым удивил контрастами (ФОТО)

Главный новогодний сюрприз жителям и гостям Крыма преподнесли погода и природа – на дачах у крымчан «проснулись» нарциссы, тюльпаны и гиацинты, а в горах образовались снежные сугробы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии проклюнувшихся первоцветов и заснеженных сосен затмили в соцсетях новогодние поздравления.

Фото гиацинтов: Светлана Богословская

«Новогодние подснежники – ерунда! Рождественские гиацинты – хит сезона!!!" «Подснежники на Новый год уже не круто! Даёшь нарциссы!". Такие комментарии оставили пользователи под снимками.

Главные растения сказки «Двенадцать месяцев», которые третий год подряд зацвели за неделю до Нового года, уже не удивляют крымчан. Розы же на полуострове превратились во всесезонные цветы. Они прекрасно себя чувствуют в январе и не только на Южном берегу Крыма.

По словам заведующей лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Зинаиды Клименко, пробуждение апрельских растений в январе – результат всемирного потепления. Устойчивый «плюс» держится на полуострове практически всю зиму.

«Крымские метеорологи наблюдают на протяжении ряда лет потепление климата. Нет сильных морозов. Растения не уходят в глубокий покой и при повышении температур «просыпаются». А если ударит мороз, то вновь замирают. Конечно, какие-то погибают. Но в целом они нормально это переносят», – рассказала Клименко РИА «Новый День», добавив, что в Никитском ботсаду появились побеги тюльпанов, время цветения которых приходится на середину апреля – начало мая, как и у гиацинтов.

Не меньший восторг у крымчан вызвал и долгожданный снег. До этого дефицитные осадки выпали на полуострове 1 декабря. Правда, в достаточном для зимних забав количестве снег оказался только в горах на высоте более 700 метров над уровнем моря.

На Ай-Петри, Ангарский перевал, Демерджи и другие крымские вершины устремились даже те крымчане, кто никогда там не был. Между тем, крымские синоптики прогнозируют в ближайшие дни очередное потепление до +8 градусов по Цельсию в дневные часы.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.01.20

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